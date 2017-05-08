ماكرون بعد الفوز: سنعمل على بناء أوروبا جديدة

قال الرئيس الفرنسي المنتخب، إيمانويل ماكرون مخاطباً أنصاره أمام متحف اللوفر الأحد: "نجحتم اليوم وفرنسا فازت"، مشيراً إلى أن "الثقة التي منحت لي تجعلني مسؤولاً أمامكم".

وأكد أنه يدرك حجم الالتزام الملقى عليه وسيحمي الجمهورية، لافتاً إلى أنه سيعمل على "إنهاء الأسباب التي دفعت البعض ليصوت للتطرف".

وأضاف: "سنعمل على بناء أوروبا جديدة وتوفير #الأمن للجميع. أوروبا والعالم ينتظرون أن نذهلهم وهذا ما سنحققه".

كما شدد الرئيس الجديد على أنه سيعمل على تحقيق #المصالحة وتوحيد جميع الفرنسيين، مبيّناً أنه من الضروري بناء أغلبية برلمانية من أجل إجراء التغييرات التي تحتاجها فرنسا بشدة.

وقال ماكرون، في وقت سابق، في كلمة ألقاها من المقر العام لحملته في باريس، إن فوزه بالانتخابات شرف عظيم ومسؤولية كبيرة، شاكراً الفرنسيين على منحه ثقتهم.