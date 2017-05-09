شاهد الشرطة تخلي محطة قطارات في باريس.. والسبب؟

أخليت محطة القطارات "غار دو نور" في باريس لاكثر من ساعتين ليل الاثنين الثلاثاء في اطار عملية واسعة للشرطة بعد معلومات عن وجود ثلاثة اشخاص يجري البحث عنهم في قطار قادم من شمال فرنسا. ونشر مغردون على تويتر فيديو يظهر لحظات الإخلاء، ويصور رجال الشرطة يطلبون من الركاب والناس في المحطة مغادرتها.

وانتهت هذه العملية حوالى الساعة 01,50 من الثلاثاء (23,50 الاثنين) بدون ان تسفر عن اي نتيجة. وكتبت قيادة شرطة باريس في تغريدة على تويتر "انتهاء عمليات التحقق. عودة تدريجية الى الوضع الطبيعي".

وأخليت المحطة قبيل منتصف الليل ليتاح لكتيبة البحث والتدخل تفتيش قطار قادم من فالانسيان (شمال) كان يمكن ان يكون هؤلاء الاشخاص على متنه، كما ذكر مصدر قريب من التحقيق.

وقالت المصادر إن هذه العملية التي اطلق عليها اسم "تبديد الشكوك" تقررت بعد انذار اطلقته موظفة تعمل في قسم تذاكر "الشركة الوطنية لسكك الحديد الفرنسية" (اس ان سي اف).

