استراتيجية أميركية جديدة لمكافحة إرهاب حزب الله

تواصل واشنطن وحلفاؤها ملاحقة الأصول المالية لحزب الله عبر دول العالم، حيث عقدت وزارة الخزانة الأميركية اجتماعا دوليا في واشنطن بمشاركة عشرون دولة عضوا في مجموعة التنسيق الأمني الدولية بالإضافة إلى الانتربول وضعت فيه استراتيجية لمواجهة الحركة المالية للميليشيات اللبنانية بالاضافة إلى حلفائها.

الاجتماع وفق وزارة الخزانة الأميركية بحث استراتيجية للضغط على حزب الله وقطع الطريق أمام المساعدات والتمويلات التي يتلقاها.

هذا ويعقد اجتماع آخر نهاية العام الجاري لبحث ملف العقوبات على حزب الله وفق مساعد وزير المالية الأميركي لشؤون تمويل الإرهاب.



وشددت واشنطن خلال الأعوام الماضية العقوبات المالية على حزب الله ولاحقت مجموعات تعمل معه في دول مختلفة بتهمة تبييض الأموال.



وازداد التصعيد الأميركي مع محاكمة رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين الذي اعتقل قبل شهرين في المغرب.



تهمة تاج الدين الأبرز هي تقديم الدعم المالي لحزب الله وعلاقته بشبكة تابعة للحزب متورطة في عمليات تهريب المخدرات إلى أميركا وأوروبا بحسب الادعاء الأميركي.



من جانبها قالت صحيفة "النهار" اللبنانية إن لائحة بأسماء شركات وأشخاص سوف تشملهم العقوبات المالية الأميركية، وبينهم من ينتسبون أو يمتون بصلة إلى حزب الله وأحزاب لبنانية حليفة له.