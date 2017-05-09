بالفيديو.. زعيمة اليمين الفرنسي لوبن ترقص بعد خسارتها

ظهرت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا والمرشحة الخاسرة للرئاسية الفرنسية وهي ترقص بعيد ساعات فقط على هزيمتها أمام منافسها الوسطي ايمانويل ماكرون.

نجح #إيمانويل_ماكرون في الوصول إلى #قصر_الإليزيه بعد فوزه على منافسته #مارين_لوبان في الجولة الثانية من #الانتخابات_الرئاسية_الفرنسية، التي أجريت الأحد.

وحصل ماكرون المنتمي لتيار الوسط على أكثر من 66% من الأصوات بعدما انتهت وزارة الداخلية تقريباً من فرز الأصوات في وقت مبكر الاثنين.

وقالت الوزارة إن ماكرون انتخب رئيساً بحصوله على 66.06% من الأصوات الصحيحة في الجولة الثانية من الانتخابات بعد فرز جميع أصوات الناخبين البالغ عددها 47 مليوناً باستثناء 0.01%.

وكشفت الأرقام الرسمية أن 11.5% من الناخبين تركوا البطاقات فارغة أو أبطلوا أصواتهم، في حين لم يشارك 25.38% من الناخبين في عملية التصويت.

وبذلك يصبح ماكرون (39 عاماً) أصغر رئيس في تاريخ فرنسا مع تحقيقه فوزاً كبيراً على مرشحة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبان (48 عاماً).