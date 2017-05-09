كوبلر يطرح خريطة طريق لإنهاء الانقسام في ليبيا

بعد أسبوع من لقاء أبوظبي الذي جمع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر برئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، أعرب المبعوث الأممي مارتن كوبلر عن تفاؤله إزاء تعاون حفتر وطرح خريطة طريق يحاول من خلالها إعادة الليبيين إلى طاولة المفاوضات وإنهاء الانقسام الدائر.

وتتكون خارطة الطريق من ستة بنود لإنهاء الانقسام في ليبيا والخريطة التي ترتكز على اتفاق الصخيرات أشارت إلى إمكانية تعديل هذا الاتفاق بعد تفاوض الأطراف المعنية.

وشدد كوبلر على ضرورة العمل من أجل استقرار الوضع الاقتصادي في ليبيا وحث المؤسسات المالية على التعاون مع المجلس الرئاسي.

كما نوه إلى ضرورة البدء في إجراءات المصالحة الوطنية على جميع المستويات.

وانهى كوبلر سلسلة تغريداته بدعوة دول الجوار إلى التعاون من أجل إعادة الأطراف الليبية إلی طاولة المفاوضات، وهو أمر يبدو أنه يتوافق مع موقف وزراء خارجية دول الجوار الذين أكدوا خلال اجتماعهم في الجزائر أن حل الأزمة الليبية لن يتم إلا عن طريق الحوار.

