هل سلمت أنقرة أميركا أدلة حول "ارتباطات" قوات الحماية؟

قُبيل الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب #أردوغان إلى #واشنطن في السادس عشر والسابع عشر من الجاري، كشفت "صحيفة حرييت" عن معلومات تضمنتها لقاءات مسؤولين أتراك مع نظرائهم الأميركيين.

وبحسب الصحيفة فإنّ قائد القوات التركية التقى نظيره الأميركي الجنرال دنفورد، ورئيس المخابرات التركية التقى نظيره في السي. آي. آي. وأكد المسؤولون الأتراك للأميركيين مجددا على معارضتهم دعم واشنطن لقوات سوريا الديمقراطية لارتباطها بقوات الحماية الكردية، وارتباط الأخير بحزب #العمال_ الكردستاني

وحرص المسؤولون هذه المرة على تسليم مستندات تؤكد، وفق صحيفة "حرييت"، ارتباط قوات الحماية بحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة إرهابياً.

وبحسب الصحيفة، حرصت تركيا على تسليم تلك المستندات باليد إلى مستشار الرئيس الأميركي دونالد #ترمب للأمن الوطني ماكمستر، لعدم ثقة أنقرة بقادة عسكريين أميركيين، لا سيما وأنها تعتبر أنّ نسخ من تلك المستندات أرسلت سابقاً عبر قادة أميركيين، لكن لم يتم إيصالها إلى #البيت_الأبيض



