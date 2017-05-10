القوات السعودية تصد هجومين للحوثيين وتقتل العشرات

نجحت #القوات_السعودية المشتركة في صد هجومين للميليشيات الحوثية صباح الأربعاء قبالة منطقة #نجران.

وأفاد مراسل "العربية" أن الهجومين جاءا في وقتين متفرقين: الأول في ساعات الصباح الأولى عندما حاولت الميليشيات الحوثية بأعداد كبيرة احتلال 3 رقابات سعودية: "صخى، والبريمه، والوقبه"، إلا أن #مدفعيات القوات السعودية وبمشاركة فرق راجلة من الجيش السعودي و #حرس_الحدود تمكنوا من التصدي لهم، وقتل عناصر منهم تجاوزوا الـ 30 عنصرا، وفر آخرون.

أما الهجوم الثاني فقد جاء قرابة الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي السعودي، حيث انضمت عناصر ممن فروا في الهجوم الأول لمجموعة ميليشيات حوثية أخرى، في محاولة جديدة لاحتلال رقابات عسكرية سعودية في مركز "الشرفه " في منطقة نجران، وتصدت لهم مدفعيات وكتيبة الهاون التابعة للقوات السعودية، وتمكنوا من قتل قيادي وعشرات العناصر منهم.