ترمب يطالب موسكو بلجم الأسد وحليفته إيران

حث الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، موسكو، الأربعاء، على "احتواء" النظام السوري برئاسة بشار الأسد وحليفته إيران، خلال مباحثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وقال البيت الأبيض في أعقاب المحادثات إن "الرئيس ترمب شدد على الحاجة إلى العمل معا من أجل إنهاء النزاع في سوريا، ولا سيما التشديد على احتواء روسيا لنظام الأسد وإيران ووكلاء إيران".

وشدد الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، بعد استقباله #لافروف، على أن القتل المروع بسوريا يجب أن يتوقف.

وأضاف ترمب قائلا، إن #اللقاء مع لافروف كان جيدا جدا، مؤكدا أن الكل يعمل لوقف القتل المروّع في #سوريا.

وخلال مؤتمر صحافي لاحق لوزير الخارجية الروسي في سفارة بلده بواشنطن، قال لافروف إن اجتماعه مع ترمب تطرق إلى الوضع في سوريا.

وأكد وزير الخارجية الروسي التنسيق مع إدارة ترمب على تنفبذ اتفاق أستانا بشأن #مناطق_خفض_التوتر الأربع في سوريا. مشيرا إلى الاتفاق على مواصلة الحوار بين #واشنطن و #موسكو في مختلف القضايا. كما أبدى في الوقت ذاته عن رغبة بلاده في فتح صفحة جديدة مع الإدارة الأميركية الجديدة.

واتهم لافروف إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك #أوباما بممارسة الخداع مع الدبلوماسيين الروسي، موضحا أن موسكو رفضت الرد على طرد الدبلوماسيين الروس من واشنطن في الأيام الأخيرة للإدارة السابقة. ملمحا إلى أنه لم يناقش مع الرئيس ترمب قضية #العقوبات الأميركية المفروضة على موسكو باعتبارها إجراءات أحادية الجانب.

وحول اتهام موسكو بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية، قال لافروف إنه "أمر غريب للغاية، وعادة ما تشهد الانتخابات في كل مكان الكثير من اللغو عندما يخسر طرف ما في المعركة".

وأعلن لافروف أن ترمب والرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين سيلتقيان على هامش قمة العشرين في يوليو/تموز.

وفيما يتعلق بالأزمة في #أفغانستان ، قال إن "حركة طالبان مكون في المشكلة، ولا يمكن التوصل إلى تسوية بدونها".

وكان وزير الخارجية الأميركي ريكس #تيلرسون قد التقى هو الآخر في وقت سابق، مع نظيره الروسي سيرغي #لافروف، لبحث ملفي #سوريا و #أوكرانيا وسط العاصفة السياسية التي أعادت مسألة #التدخل_الروسي المحتمل في #الانتخابات_الأميركية السنة الماضية إلى الواجهة مجددا.

وقال تيلرسون للصحافيين "أود أن أرحب بوزير الخارجية في وزارة الخارجية الأميركية، وأعبر عن تقديري لقيامه بزيارة واشنطن لكي نتمكن من مواصلة حوارنا وتبادل وجهات النظر الذي بدأ في موسكو".