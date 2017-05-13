كاميرا "الحدث" تتجول في جبهات مشتعلة باليمن

تجولت كاميرا "الحدث" في المخدرة، إحدى الجبهات المشتعلة في آخر حدود محافظة مأرب، لكنها تبعد عن قلب صنعاء 21 كيلومتراً. والمخدرة جزء من مديرية صرواح التي يسيطر الانقلابيون على أجزاء منها.

يسكن المخدرة مجموعة من القبائل الداعمة للشرعية، وتجولت كاميرا "الحدث" ضمن حدود قبيلة الجدعان التي حرمت أراضيها على الانقلابيين منذ اليوم الأول.

تنشط في الجبهة عمليات القنص واشتباكات الكر والفر، إلا أن طيران التحالف العربي رجح كفة الشرعية التي تتخذ موقف الهجوم، بينما تكتفي الميليشيات بالدفاع داخل الأخاديد الصخرية.

كذلك، تجولت كاميرا "الحدث" في مديرية الغيل، في محافظة الجوف المحررة، والمزيد في الفيديو المرفق أعلاه.