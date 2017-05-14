اسكتلندا تريد الانضمام للاتحاد الأوروبي بدون يورو

أعلنت رئيسة وزراء #اسكتلندا #نيكولا_ستورجن الأحد أنها تتطلع إلى انضمام أدنبره، في حال استقلت، إلى #الاتحاد_الأوروبي ولكن من دون أن تعتمد اليورو.

إلا أنها أوضحت أن خطوة كهذه سيتم التوصل إليها "في شكل تدريجي"، وذكرت أن اسكتلندا قد تنضم بداية إلى جمعية التجارة الأوروبية الحرة التي تضم أيسلندا وليشتنشتاين والنروج وسويسرا.

وفي مقابلة مع قناة "بي بي سي"، أوضحت ستورجن أنه "في حال استقلت اسكتلندا، نريدها أن تكون عضواً كاملاً في الاتحاد الأوروبي،" ولكنها أضافت "لا نريد الانضمام إلى اليورو. لا يمكن إجبار أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على الانضمام إلى اليورو".

وتابعت: "قد نتبع نهجا تدريجيا"، مؤكدة أن #أدنبره قد تدرس الانضمام إلى جمعية التجارة الأوروبية أولا "بحسب ما تمليه الضرورة".

وكانت ستورجن دعت إلى استفتاء على #استقلال اسكتلندا بعدما قالت إن الحكومة البريطانية رفضت طلبها منح اسكتلندا وضعاً خاصاً يسمح ببقائها في السوق الأوروبية الموحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الأحد إلى وجود "قلق كبير، حتى في صفوف بعض الذين صوتوا لصالح الخروج (من الاتحاد الاوروبي)، أننا نتجه نحو عملية خروج متطرفة جدا".

ودعت الناخبين إلى التصويت للحزب الوطني الاسكتلندي الذي تتزعمه في الانتخابات العامة المقبلة، معتبرة أن ذلك سيضمن "بقاء صوت اسكتلندا مسموعا (خلال مفاوضات خروج بريطانيا) وسيمكننا من الضغط لحجز مكان لنا في السوق الموحدة".