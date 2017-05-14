الرئيس الفرنسي يرتدي بذلة متواضعة وزوجته تستعير ملابسها

ارتدى #الرئيس_الفرنسي الجديد #إيمانويل_ماكرون في حفل تنصيبه يوم الأحد بذلة متواضعة، بلغ سعرها 450 يورو (أقل من 500 دولار) في محاولة على ما يبدو لأن ينأى بنفسه عن البهرجة والبذخ.

وخلال حفل التنصيب كان جديراً بالملاحظة أن يكشف العاملون مع ماكرون عن قيمة بذلته غامقة اللون، وأن زوجته #بريجيت_ترونيو استعارت زيا من قطعتين ظهرت به خلال المراسم من دار أزياء لوي فيتون.

وتورط #فرانسوا_فيون الذي كان في مرحلة ما المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات الرئاسية في فضائح مالية من بينها تلقيه هدية من رجل أعمال ثري عبارة عن بذلتين قيمتهما نحو 13 ألف يورو.

وبينما تظهر استطلاعات الرأي أن #طهارة_اليد بين أهم الصفات التي يرغب الناخبون الفرنسيون في توافرها في الرئيس بعد أن ضجروا من مثل هذه #الفضائح يبدو أن اختبار ماكرون لملابسه يبعث بإشارة عن أنه سيكون مختلفا عن سابقيه.

وأطلق على الرئيس الفرنسي الأسبق #نيكولا_ساركوزي "الرئيس البذخ" بسبب نمط حياته الذي اتسم بالبهرجة. أما الرئيس #فرانسوا_هولاند الذي انتهت ولايته يوم الأحد فتعرض أيضا لانتقادات لأنه يدفع نحو 10 آلاف يورو شهريا لحلاقه.