ماكرون يتسلم مهامه رسمياً رئيساً لفرنسا

بدأت الأحد مراسم تنصيب الرئيس المنتخب، إيمانويل ماكرون، رئيساً لفرنسا في قصر الإليزيه. وعقد أصغر رئيس فرنسي اجتماع التسلم والتسليم مع الرئيس السابق، فرانسوا هولاند.

وكان هولاند، استقبل الرئيس المنتخب في ساحة قصر #الإليزيه في أسفل الدرج المؤدي إلى مدخل القصر على أنغام الموسيقى العسكرية.

وعُقِد بعدها اجتماع ثنائي بين الرجلين، تم فيه نقل كل أسرار الدولة الفرنسية حتى آخر يوم من حكم هولاند، إضافة إلى تسليم مفاتيح #السلاح_النووي_الفرنسي، ثم تسلم ماكرون قلادة الشرف التي تقلدها الرؤساء السابقون.

وكما حدث مع سابقيه هولاند و #ساركوزي، قام ماكرون بمرافقة الرئيس المنتهية ولايته إلى مدخل قصر الإليزيه لتوديعه.

كما ينتظر أن يلقي ماكرون بعد ذلك خطاب التنصيب، يليه حفل غداء في الإليزيه.

يشار إلى أن البرتوكول ينص أيضاً، على انتقال الرئيس الجديد إلى جادة #الشانزليزيه فوق سيارة مكشوفة لتحية الجمهور. كما سيضع باقة من الزهور على قبر الجندي المجهول تحت قوس النصر. وقد يكشف ماكرون للفرنسيين اسم رئيس وزرائه الجديد.