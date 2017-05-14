مسؤول أميركي سابق: حمزة بن لادن سيقود القاعدة

توقع ضابط سابق في #مكتب_التحقيقات_الفيدرالي الأميركي (FBI)، أن يتولى حمزة نجل زعيم تنظيم القاعدة الأسبق #أسامة_بن_لادن، قيادة التنظيم، في ظل استعداد الشاب للانتقام لوالده، بحسب قناة "سي بي أس نيوز" الأميركية.

وقال #علي_سوفان، المسؤول السابق عن ملف #تنظيم_القاعدة بالمكتب، في #حوار تلفزيوني مع القناة المذكورة، يذاع الأحد، ونُشرت منه مقتطفات إن "المكانة التي يمثلها حمزة بن لادن (28 عاماً) لدى عناصر التنظيم، ستجعله السبب في إنهاء أي انقسام يعانون منه".

وأضاف أن "حمزة بن لادن يحظى بقيمة كبيرة عند عناصر التنظيم، وهو ما دفع #الولايات_المتحدة إلى تصنيفه كإرهابي عالمي مثل والده، حتى منذ أن كان طفلًا".

وصرح المسؤول السابق في (FBI)، بأن "عناصر القاعدة يستخدمون حمزة منذ طفولته في عمليات الترويج للتنظيم، وهو ما يظهر مكانته لديهم".

وفي السياق، يرجع سوفان إمكانية تولي حمزة بن لادن مسؤولية قيادة التنظيم، إلى شدة ولائه لتعليمات ومرجعيات والده، إضافةً إلى تقمصه لشخصيته حتى في العبارات التي يستخدمها عند تسجيله لبعض الرسائل الصوتية.

وسجل حمزة بن لادن 6 رسائل صوتية منذ وفاة والده، أحدثها تلك التي نشرتها مؤسسة " #السحاب"، الذراع الإعلامية لتنظيم القاعدة، السبت الماضي، قبل أيام من الذكرى السادسة لوفاة أسامة بن لادن.

ودعا بن لادن الابن خلال الرسالة الصوتية إلى الانتقام من الغرب وتحديداً الأميركيين، كما طالب بتنفيذ هجمات إرهابية على #لندن، و #باريس، و #روسيا.