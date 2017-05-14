منظمات إنسانية: ارتفاع قياسي في عدد نازحي الموصل

أعلنت منظمة نرويجية تعنى بشؤون اللاجئين أن أعداد النازحين من المدنيين في الجانب الأيمن لمدينة الموصل قد أرتفع بشكل كبير بسبب تقدم القوات الحكومية ضد المتطرفين شمال غرب الموصل.

هذا واسفر تقدم القوات العراقية باتجاه آخر معاقل داعش في الشمال الغربي لمدينة الموصل عن انهيار صفوف التنظيم وفسح المجال أمام المدنيين في الهرب من قبضتهم.

وهروب المدنيين من مناطق القتال خلال الأيام القليلة الماضية رفع أعداد النازحين في معسكرات اللجوء إلى مستوى قياسي وصل في يوم واحد إلى 20 ألف شخص وفقا لما أعلنته منظمة نرويجية تعنى بشؤون اللاجئين خلال بيان لها عازية الأمر إلى تغلب قوات الأمن العراقية على المتطرفين.

وأشارت المنظمة إلى أن جل النازحين وصلوا إلى مخيم حمام العليل وأن أعدادهم فاقت من سبقوهم بالنزوح خلال الأيام القليلة الماضية بنسبة 6 أضعاف.

وأبدت المسؤولة عن المنظمة النرويجية الإنسانية في العراق مخاوفها من مواجهة النازحين لأوضاع صعبة داخل المخيمات بسبب نقص الغذاء للكبار والأطفال وكذلك المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفى الميداني

وتقدر المنظمات الإنسانية أعداد المدنيين داخل الأحياء التي تخضع لسيطرة داعش بنحو مئتين وخمسين الف مدني فيما تقول المصادر العسكرية أنهم أقل من مئتي ألف وأن قواتهم تعمل على ضمان سلامتهم

