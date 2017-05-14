نيجيرفان بارزاني: نهج سياسة بغداد خطر على وحدة العراق

اعتبر رئيس حكومة اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في مقابلة مع "الحدث" أن الأزمة المترتبة عن تنظيم داعش سياسية ويمكن حلها مع كافة المكونات السياسية دون استثناءات وقال إن السياسة التي تنتهجها بغداد في العراق تشكل خطرا على وحدته.

وقال "ماذ فعلت بغداد ليبقى العراق موحدا، ماذ فعلت للكرد أو لصالح الكرد ماذ قدمت للسنة، فانتهاج سياسة خاطئة هو أكبر تهديد لوحدة العراق".

واضاف "السياسة الخاطئة التي تنتهج في بغداد وهذا التفكير الخاطئ الذي يدير الحكم هو الخطر الاكبر على وحدة العراق فبالتأكيد اذ لم يتم اتخاذ هذه الأمور بجدية ووضع حلول لها نعم انا اتصور أن العراق في خطر".

وأشار رئيس حكومة اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني إلى عدم إمكانية المشاركة في الإنتخابات العراقية المقبلة ورأى إنعكسات خطيرة لتواجد قوات حزب العمال الكردستاني في سنجار.

وقال " مسألة وجود بي كي كي (حزب العمال الكردستاني) في سنجار هدفه خلق عدم الاستقرار في المنطقة بصورة عامة ومع الأسف ولحد الآن هناك جهات في بغداد تقدم العون ل بي كيه كيه".

وأضاف "اعتقد انها سياسة خاطئة جدا لا تراعي حسن الجوار مع تركيا، وليس من مصلحة العراق أن يتصرف بهذا الشكل علينا أن نتفق على مبدأ ان وجود بي كي كي يعني عدم الاستقرار في منطقة سنجار".