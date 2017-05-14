واشنطن وطوكيو تريدان اجتماعا لمجلس الأمن حول بيونغ يانغ

طلبت #الولايات_المتحدة و#اليابان عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعد التجربة الصاروخية الجديدة لكوريا الشمالية، الأحد، وفق دبلوماسيين.

وقال وفد #الأوروغواي التي تترأس مجلس الأمن في أيار/مايو إن الاجتماع سيعقد بعد ظهر الثلاثاء.

وأطلقت #بيونغ_يانغ، الأحد، صاروخا هو الثاني في أسبوعين في ما اعتبر تحديا لرئيس كوريا الجنوبية الجديد مون جاي-ان.

ودعا الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، الأحد، إلى فرض "عقوبات أقوى" على #كوريا_الشمالية بعد إجرائها تجربة جديدة لإطلاق #صاروخ_باليستي.

وقال البيت الأبيض في بيان إن "هذا العمل الاستفزازي الأخير يجب أن يشكل نداء إلى كل الدول لفرض عقوبات أقوى على كوريا الشمالية".

وأضاف أن الرئيس ترمب "لا يمكن أن يتخيل أن #روسيا مسرورة" بأحدث تجربة صاروخية قامت بها كوريا الشمالية، الأحد، مع سقوط الصاروخ الذي أطلقته في منطقة قريبة لروسيا أكثر من #اليابان.

من جانبه، أعلن الكرملين أن روسيا والصين "قلقتان من تصاعد التوتر" في شبه الجزيرة الكورية بعد التجربة الصاروخية التي انتهكت قرارات الأمم المتحدة.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف للصحافيين، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ "ناقشا الوضع بالتفصيل في شبه الجزيرة الكورية" خلال لقاء في بكين.