اجتماع بين محمد بن زايد وترمب بالبيت الأبيض

يجري محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، محادثات، الاثنين، مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في #البيت_الأبيض.

ويأتي اللقاء قبيل #القمة_العربية_الإسلامية_الأميركية التي تستضيفها السعودية بحضور الرئيس ترمب، وتبحث في قضايا المنطقة وتدخلات إيران.

ومن المقرر أن يبدأ #ترمب، جولة في المنطقة يزور فيها المملكة العربية #السعودية وإسرائيل و #الفاتيكان في أواخر مايو/ أيار الجاري.

ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية الأميركي، ريكس #تيلرسون أن أحد أهداف زيارة رئيس الولايات المتحدة إلى السعودية هو إيجاد تحالف ضد سياسات #إيران.

وأضاف تيلرسون في حديثه مع قناة "أن بي سي" الأميركية، ليلة الأحد: "أعتقد أن هناك إجماعاً في جميع دول المنطقة حول أنشطة إيران لزعزعة الاستقرار في المنطقة".

وأكد وزير الخارجية الأميركي أن مسألة الوقوف بوجه إيران باتت ضرورة.