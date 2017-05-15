ماكرون يكلف إدوارد فيليب بتشكيل حكومة فرنسا.. فمن هو؟

عين الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل #ماكرون السياسي المحافظ إدوارد فيليب، اليوم الاثنين، رئيسا للوزراء، في خطوة لم يسبق لها مثيل في #فرنسا بعد الحرب باختيار طوعي لرئيس الحكومة من خارج حزب الرئيس.

وفيليب البالغ من العمر 46 عاماً، هو محام ورئيس بلدية مدينة لوهافر الساحلية. انتقل في بداياته من الحزب الاشتراكي إلى الضفة الأخرى، ليصبح أحد أكثر المقربين من السياسي المحافظ آلان جوبيه. وأضحى بذلك ينتمي للجناح المعتدل بحزب الجمهوريين.

ولد في روان في "السان ماريتيم" ضمن عائلة يسارية وفي محيط كان يصوت دوماً للحزب الإشتراكي، بحسب ما أكد فيليب نفسه في احدى المقابلات.

تخرج من كلية العلوم السياسية في باريس عام 1992، حيث اختبر خلال سنواته الجامعية أولى نضالاته السياسية إلى جانب الحزب الاشتراكي.

بقي لسنتين في صفوف #الحزب_الاشتراكي ، لينتقل بعدها تدريجياً إلى الضفة المقابلة إلى اليمين الفرنسي.

بين عامي 1995 و2010 عمل إلى جانب عمدة لو هافر انطوان روفونات، الذي كان مدير حملة الرئيس الفرنسي السابق جاك #شيراك عام 2002، ومستشاراً سياسياً لنيكولا #ساركوزي . وبعد ترك روفونات منصبه حل مكانه فيليب. وعام 2012 أصبح نائباً عن منطقته. وأحد أكبر المقربين من جوبيه

ولعل الغريب أن الرجل الأربعيني لم يهادن ماكرون كثيراً خلال الحملة الانتخابية الرئاسية منذ يناير وحتى أوائل مايو، في معرض انتقاده لكافة المرشحين في حينه، ومن بينهم الرئيس الشاب، بحسب ما أوردت قناة بي أف أم.

حتى إنه في إحدى التصريحات التي أدلى بها لصحيفة " liberation" الفرنسية وفي معرض تقديمه لسيرة ماكرون قال إنه مصرفي تكنوقراطي، قورن ببيار مانديس فرنسا أو الرئيس الأميركي الراحل جون كينيدي، إلا أنه وبحسب فيليب، أقل "كاريزما" من #كينيدي وليس "مبدئياً" أو أخلاقياً كمانديس الذي كان رئيساً للوزراء عام 1954 وحتى 1955.

يذكر أن اختيار ماكرون لهذا السياسي من خارج حركة الرئيس "الجمهورية إلى الإمام" رغبة الرئيس الفرنسي في الجمع بين كافة الأطياف السياسية، ومن شأنه أن يجتذب أصوات قسم من #اليمين لتأمين غالبية في الجمعية الوطنية خلال الانتخابات التشريعية المرتقبة في حزيران/يونيو، وهو شرط أساسي لكي يتمكن من تطبيق إصلاحاته الليبرالية والاجتماعية.