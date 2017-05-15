معلومات صادمة عن الشاب الذي أحبط فيروس الفدية

شاب بريطاني تعتقد الصحافة البريطانية أنه السبب في كشف ثغرات #فيروس_الفدية، وأنه هو من عمل على إحباط تطوره وصده.

واحتفت فيه الصحافة البريطانية، ولكنها لم تستطع حتى هذه اللحظة الوصول إلى شخصيته الحقيقية غير اسمه المستعار المعروف به عبر منصات التواصل.

بطل الصدفة الغامض يعرف باسم "مالويرتك" يبلغ من العمر اثنين وعشرين عاما فقط، بحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، ويعيش في الأرياف وتعلم أصول التكنولوجيا عبر تصفحه الدائم، فهو مجرد هاوٍ ولم يلتحق بصفوف الدراسة الجامعية، وتعتقد الصحيفة أن هذه الصورة تعود إليه "صورة نشرتها الصحيفة".

حاولنا التواصل معه عبر حسابه في تويتر إلا أنه لم يستجب حتى اللحظة ولاحظنا اهتمامه الواضح بأمور #القرصنة والفيروسات.

وتحتوي صفحته على العديد من المواقع التي تتحدث بهذا الخصوص، كما أنه يجيب على استفسارات المتضررين، ويحاول نشر التوعية ضد هذه الفيروسات، فيما رجح استمرار هذه الفيروسات بشكل أشرس بالمرحلة القادمة، مشيراً إلى أن من يقف خلفها هم عصابات جمع أموال ولا نية لديهم للتوقف.