بالفيديو.. هكذا عبثت أيدي المحتل بالهوية الفلسطينية

من بيته في قرية الشرفات في #القدس، اصطحبنا الحاج أبومحمود على مضض إلى قريته المهجرة المالحة، التي تبعد مئات الأمتار فقط عن الشرفات، فهو ما عاد يحبّ هذه الرحلة القصيرة في الجغرافيا الطويلة في التاريخ الموجع، بعد شرح مطول عن الحدود والمعارك، وصلنا القريةً فعاد الحاج فتى في الثانية عشرة يتذكر كل شيء، ولم يحسم إن كان محظوظا بالبقاء قرب مسقط رأسه أو الأقل حظا على الإطلاق بالعيش على مرمى حجر من جرح لا يندمل.

كيفما تلتفت في المالحة تستوقفك هويتها الفلسطينية فيما بقي من بيوت ذات نوافذ وأبواب مقنطرة، عبثت بها أيدي المحتل وغيرت معالهما.

المالحة هي واحدة من أكثر من خمسمائة قرية فلسطينية دمرت وهجر أهلها عام 1948، وفي نكبة لم تنته بالنسبة للفلسطينيين بغض النظر عن أماكن تواجدهم.