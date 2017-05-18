إيران.. انتهاء الحملات الانتخابية وبدء الصمت الانتخابي

انتهت الحملات الانتخابية في #إيران وبدأ #الصمت_الانتخابي لتنطلق عملية #الاقتراع الجمعة، وباتت #المنافسة في #الانتخابات_الرئاسية محصورة بين الرئيس الحالي المعتدل #حسن_روحاني ومنافسه المتشدد إبراهيم رئيسي.

ووفق وزارة الداخلية يحق لـ56 مليوناً و410 آلاف إيراني التصويت في 31 محافظة تضم 63 ألف قلم اقتراع منها 310 خارج إيران، وتفتح الصناديق الساعة 8 صباحاً بتوقيت طهران وتستمر 10ساعات قابلة للتمديد، وتبدأ وزارة الداخلية بإعلان النتائج تدريجياً بعد إغلاق الصناديق وبعد الإعلان النهائي يصادق مجلس صيانة الدستور على النتائج.

هذه الدورة الانتخابية شهدت إطلاق شعارات مطلبية أكثر من أن تكون مؤيدة للمرشحين.

أبرز المطالب كانت تدعو إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين بشكل عام وإلغاء الإقامة الجبرية المفروضة على الزعيمين المعارضين مير حسين موسوي ومهدي كروبي.

كما طالبت القوميات بتطبيق الدستور وتحديداً مادتي 15 و19 بشأن تعليم لغات القوميات والمساواة بين كافة القوميات في إيران.