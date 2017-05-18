الجبير: قمة الرياض ستطلق مركزا دوليا لمكافحة الإرهاب

قال وزير الخارجية السعودي #عادل_الجبير، الخميس، إن #زيارة الرئيس الأميركي دونالد #ترمب لـ #السعودية تؤسس لشراكة ضد الإرهاب بين العرب والغرب. وإن اختيار السعودية كأولى الزيارات الخارجية للرئيس ترمب يرجع لمكانة المملكة لديه، معلنا عن توافق على تشكيل مؤسسة أمنية من عدة دول عربية.

وكشف وزير الخارجية السعودي أنه سيتم إطلاق مركز دولي لمكافحة الإرهاب في ختام القمة، مشيراً إلى حرص الزعماء العرب والمسلمين على حضور هذه القمة. كما أعلن أن السعودية أسست مركزا لحوار الأديان والحضارات، موضحا "نريد إيصال رسالة للغرب والعالم بأن العالم الإسلامي ليس عدوا".

وأضاف الجبير في مؤتمر صحافي قائلا "نتفق مع #الولايات_المتحدة على ضرورة التصدي للإرهاب وتدخلات #إيران " وأن " #القمة_الأميركية_الخليجية ستعزز العلاقات المشتركة.. وسنواصل التعاون مع الولايات المتحدة لردع إيران ووقف سياساتها العدوانية"، مشيراً إلى أنه يتوقع مشاركة 37 زعيما في قمة الرياض.

وذكر الجبير أن ترمب تحدث عن ضرورة التزام #إيران بالاتفاق النووي، لافتاً إلى أن زيارة #ولي_ولي_العهد إلى واشنطن كانت بناءة جدا.

إلى ذلك، أكد أن السعودية ملتزمة بحل للصراع العربي الإسرائيلي وفق حل الدولتين.