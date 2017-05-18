تجدد المعارك بين الجيش الليبي وميليشيات بجنوب طرابلس

أعلن مصدر عسكري ليبي #سيطرة #ميليشيات مسلحة على #قاعدة #براك_الشاطئ الجوية جنوب #طرابلس .

وبحسب المصدر جاءت سيطرة القوة العسكرية التي توصف بأنها موالية لحكومة الوفاق الوطني بعد #اشتباكات عنيفة مع عناصر #الجيش_الليبي بقيادة خليفة #حفتر .

يذكر أن وزارة الدفاع التابعة لـ #حكومة_الوفاق_الوطني ، التي يقودها فايز #السراج، أطلقت عملية عسكرية للسيطرة على قاعدة براك الشاطئ مطلع أبريل الماضي، من أيدي قوات الجيش الوطني الليبي.

الرباعية تجتمع ثانية

وفي سياق متصل أعلنت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أعلنت أن الاتحاد سيستضيف اجتماعا حول ليبيا بين الرباعية المكونة من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية في بروكسل يوم الثالث والعشرين من مايو الحالي.

ووفقا لموغريني، فإن الاجتماع يهدف إلى تحقيق وساطة الأمم المتحدة والعمل الإقليمي، والتنسيق من أجل المضي قدماً في العملية السياسية بليبيا.

ويذكر أن هذا سيكون الاجتماع الثاني للرباعية، بعد الاجتماع الذي استضافته جامعة الدول العربية في مارس الماضي.