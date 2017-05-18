تحذير جديد من فيروس أشد خطورة يسمى اديلكوز

قال خبراء في #الجرائم_الإلكترونية إن هجوماً جديداً واسع النطاق يواصل استهدافه حالياً مئات آلاف من الكمبيوترات في العالم بهدف استحداث، وجمع، أموال افتراضية من دون علم المستخدمين.

من جانبه حذر رئيس أجهزة الاستخبارات الهولندية روب بيرتولي العالم من أنه قد يشهد قريبا عملية خطرة للتخريب الرقمي تؤدي إلى اضطرابات و"فوضى".

الخبير في الجريمة الإلكترونية، نيكولا غودييه، في شركة الأمن المعلوماتي قال إنه بعد #هجوم #فيروس ، #واناكراي ، المرفق بطلب فدية، اكتشف الباحثون في الشركة هجوماً جديداً، يسمى اديلكوز.

ويستخدم الفيروس الجديد والقادر على التواري بشكل أفضل ولغايات مختلفة، يستخدم أدوات #القرصنة التي كشفت عنها أخيرا وكالة الأمن القومي الأميركية، ونقاط الضعف التي صححتها شركة مايكروسوفت.

من ناحية أخرى حذر رئيس أجهزة الاستخبارات الهولندية روب بيرتولي أمس العالم من أنه قد يشهد قريباً "عملية خطرة للتخريب الرقمي" تؤدي إلى اضطرابات و"فوضى وذكّر بهجوم قصير استهدف عام 2012 أجهزة كمبيوتر في الشرق الأوسط.

ودعا رئيس أجهزة الاستخبارات الهولندية، واشنطن إلى الاستعداد للتهديدات المستقبلية في المجال الرقمي، مشدداً على أهمية أن تتعاون الحكومات والقطاع الخاص بهذا الصدد.