روحاني يحذر الحرس الثوري من التدخل في انتخابات إيران

في فترة الصمت الانتخابي، وقبل يومين من موعد الانتخابات الرئاسية، حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني، الحرسَ الثوري وميليشيا الباسيج التابعة له، من التدخل في الانتخابات.

ويعد تحذير روحاني نادراً في الأوساطِ السياسية الإيرانية، لكنه يعكس حجم التوترات المتصاعدة بين الإصلاحيين والمحافظين.

روحاني كان قد صرح في وقت سابق وقال إن الحرس الثوري مهمته حماية حدود البلاد.



وتسببت الشكوك في أن الحرس الثوري وميليشيا الباسيج، زوّرا نتائج الانتخابات لصالح الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في 2009، تسببت في خروج مظاهرات بجميع أنحاء البلاد. ووفقا لمنظمات حقوقية فقد قتل العشرات واعتقل المئات في أكبر اضطرابات بتاريخ إيران.

