حادثة دهس تايمز سكوير بنيويورك ليست إرهابية

قالت #شرطة_نيويورك إن حادثة الدهس التي وقعت، الخميس، في تايمز سكوير وأدت إلى مقتل شخص و19 جريحا ليست إرهابية.

ودهست سيارة مسرعة، الخميس، عدداً من المارة في ميدان تايمز سكوير بنيويورك عمداً، ما أدى إلى سقوط قتيل على الأقل، حسب شهود عيان.

وتحدثت إدارة الإطفاء عن إصابة 19 شخصاً بجروح إثر عملية الدهس. وعلى الفور، وصلت سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وبدأت في نقل الجرحى للمستشفيات. فيما تم إلقاء القبض على السائق الذي دهس المارة.

وأصدرت شرطة نيويورك بياناً على موقع "تويتر" أشارت فيه إلى وقوع الحادث، ولكنها أكدت أنه لسي هجوما إرهابيا.

وأكدت تقارير إلقاء القبض على سائق السيارة، مرتكب عملية #الدهس، والذي كان يقود تحت تأثير الكحول.

وقال شهود إن سلوك السائق يؤكد أن الدهس كان عملية "متعمدة"، حيث قاد المهاجم السيارة عكس السير.

وأظهرت صور السيارة المستخدمة في الهجوم وهي سيارة صغيرة ليست رباعية الدفع أو شاحنة، مثلما حدث في عمليات دهس مماثلة في #بريطانيا و #فرنسا و #ألمانيا.

وفي ضاحية #ستاتن_أيلاند في نيويورك تسبب حادث سيارة ثان إلى سقوط قتيل وجرح 5 أشخاص.