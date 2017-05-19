البشير يعتذر عن حضور القمة الإسلامية - الأميركية

اعتذر الرئيس السوداني عمر البشير الجمعة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عن عدم حضور القمة الإسلامية الأميركية المرتقبة في العاصمة السعودية الرياض.

وكلّف البشير مدير مكتبه وزير الدولة برئاسة الجمهورية الفريق طه عثمان الحسين بتمثيله في القمة والمشاركة في كافة فعالياتها"

وعشية وصول ترمب إلى الرياض، أكد وزير الخارجية السعودي الخميس العمل مع حلفاء المملكة لضمان وقف إيران سياساتها العدوانية في المنطقة ومكافحة الارهاب

وقال الجبير إن زيارة ترمب ستعزز الشراكة التاريخية بين البلدين مضيفا أن زيارة ولي ولي العهد لواشنطن أعطت دفعة للعلاقة الامريكية السعودية و شدد الجبير على أن القمة العربية الإٍسلامية الأميركية ستركز على محاربة الإرهاب والتجارة والاستثمار والشباب.

