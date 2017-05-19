الرياض تستكمل التحضيرات لاستقبال وفود القمم الثلاث

استكملت العاصمة #السعودية الرياض كافة التحضيرات والاستعدادات لاستقبال الزيارة الأولى للرئيس الأميركي دونالد #ترمب ورؤساء الدول العربية والإسلامية للمشاركة في القمم المشتركة الثلاث التي دعا إليها #الملك_سلمان في #الرياض، والتي ستنعقد على مدى يومين، حيث ستعقد القمة الأولى بين #السعودية و #الولايات_المتحدة، والثانية بين #مجلس_التعاون_الخليجي والولايات المتحدة، والثالثة ستكون قمة عربية إسلامية أميركية لتعميق العلاقات التاريخية على أسس الشراكة والتسامح.

وتستضيف #الرياض ثلاثة مؤتمرات قمة السبت والأحد القادم، تحت عنوان "العزم يجمعنا"، يحضرها الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، الذي يستهل من الرياض أولى جولاته الخارجية.

وتستضيف الرياض تلك القمم الثلاث، تحت عنوان"سوياً نحقق النجاح"، لتأكيد الالتزام المشترك بين السعودية والدول العربية والإسلامية في مسائل الأمن العالمي والشراكات الاقتصادية العميقة والتعاون السياسي والثقافي البناء تحت شعار العزم يجمعنا.