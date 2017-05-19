ماتيس: استعادة 90% من الأراضي التي سيطر عليها داعش

أكد وزير الدفاع الأميركي جيمس #ماتيس ، الجمعة، #استعادة نحو 90% من #الأراضي التي كان يسيطر عليها #داعش ، مؤكدا أن داعش لم يعد قويا كما كان، ولكنه يبقى خطرا.
وقال في مؤتمر صحافي: "نواصل دعم #قوات_سوريا الديمقراطية التي استعادت مدينة الطبقة".
ومن جانبه، أعلن المبعوث الأميركي للتحالف الدولي ضد داعش في المؤتمر الصحافي أن "نهاية التنظيم أصبحت قريبة".
وذكر أن "قوات #التحالف الدولي تضيق الخناق على مصادر تمويل داعش".
وأشار إلى أن الحياة عادت لطبيعتها في #الطبقة السورية التي شهدت المعارك فيها ضد داعش مقتل حوالي 100 من عناصر قوات "سوريا الديمقراطية" التي تدعمها أميركا.
وإلى ذلك، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية جوزيف دانفورد إن هناك توجيهات من الرئيس دونالد ترمب للإسراع في الحملة ضد داعش.
وأضاف: "تخلصنا من وجود داعش في المنطقة الحدودية مع تركيا".