ماتيس: استعادة 90% من الأراضي التي سيطر عليها داعش

أكد وزير الدفاع الأميركي جيمس #ماتيس ، الجمعة، #استعادة نحو 90% من #الأراضي التي كان يسيطر عليها #داعش ، مؤكدا أن داعش لم يعد قويا كما كان، ولكنه يبقى خطرا.

وقال في مؤتمر صحافي: "نواصل دعم #قوات_سوريا الديمقراطية التي استعادت مدينة الطبقة".

ومن جانبه، أعلن المبعوث الأميركي للتحالف الدولي ضد داعش في المؤتمر الصحافي أن "نهاية التنظيم أصبحت قريبة".

وذكر أن "قوات #التحالف الدولي تضيق الخناق على مصادر تمويل داعش".

وأشار إلى أن الحياة عادت لطبيعتها في #الطبقة السورية التي شهدت المعارك فيها ضد داعش مقتل حوالي 100 من عناصر قوات "سوريا الديمقراطية" التي تدعمها أميركا.

‏وإلى ذلك، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية جوزيف دانفورد إن هناك توجيهات من الرئيس دونالد ترمب للإسراع في الحملة ضد داعش.

وأضاف: "تخلصنا من وجود داعش في المنطقة الحدودية مع تركيا".