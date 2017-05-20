الجبير: زيارة ترمب للرياض تعتبر بداية لمرحلة تحول

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، السبت، أن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بداية مرحلة تحول بين الولايات المتحدة والعالم العربي الإسلامي.

واضاف في مؤتمر صحفي مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون "أن الرؤية الاستراتيجية بين السعودية وأميركا تعزز سبل التصدي للإرهاب، وهي تاريخية وغير مسبوقة".

واكد أن الاتفاقات ستوفر مئات آلاف فرض العمل في السعودية وأميركا.

واكد الجبير أن المباحثات بين الرئيس الأميركي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تطرقت إلى العمل على إلزام إيران بوقف دعمها للإرهاب.

وقال "إيران أسست أكبر منظمة إرهابية وهي حزب الله اللبناني، وإيران تدعم الجماعات الإرهابية مثل القاعدة وطالبان".

وأكد أن ميليشيات متحالفة مع إيران استولت على الشرعية في اليمن، وأن الحوثيون في اليمن أقلية ولا يجب السماح لهم بالإستيلاء على السلطة.

وكشف أن الحوثيون أطلقوا أكثر من 40 صاروخاً باليستياً على السعودية، ,ان الحوثيون يسرقون المساعات ويبيعونها لتمويل الحرب.

وشدد الجبير "لن نسمح بمليشيات متحالفة مع إيران في اليمن".

واشار إلى أن تركيزنا في اليمن هو التوصل إلى حل سياسي، وأكد أن السعودية هي أكبر مقدم للمساعدات الإنسانية في اليمن.

فيما علق على انتخاب الرئيس الأيراني روحاني لولاية ثاني بالقول "انتخاب روحاني أمر داخلي ونحكم على إيران من خلال أفعالها".

كما تطرقت المباحثات الثنائية إلى الوضع في سوريا ومفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، وفقا لوزير الخارجية السعودي.

تيلرسون: نعزز الجهود لردع تدخلات إيران باليمن وسوريا

من جانبه شدد تيلرسون على العمل من أجل تعزيز التعاون والعلاقات مع السعودية.

وأكد أن هناك "ثقة عالية لدى الأميركيين في البيئة الاستثمارية في السعودية".

وأضاف أن العلاقات الاقتصادية القوية أساس العلاقات الأمنية بين البلدين.

وأوضح تيلرسون أن الصفقات الدفاعية ستمكن السعودية من التصدي للتدخلات الإيرانية والإرهاب.

واضاف "سنعزز الجهود لردع التدخلات الإيرانية في سوريا واليمن"، وقال أيضاً "نعمل مع السعودية على محاربة الفكر المتطرف على شبكات الإنترنت".

وفي الشأن اليمني قال أنه يجب مواصلة الضغط العسكري على المتمردين في اليمن للعودة للمفاوضات.

وقال أيضاً "الانقلابيون في اليمن لا يمكن أن يستمروا ولن ينتصروا عسكريا".

وفي الملف النووي قال "نعمل بحذر على مراجعة الاتفاق النووي مع إيران".

