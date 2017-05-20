عاجل

البث المباشر
الحدث

الملك سلمان لترمب: زيارتكم تعزز تعاوننا الاستراتيجي

المصدر: الحدث.نت
رابط مختصر

رحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، السبت، بالرئيس الأميركي، دونالد ترمب. وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: "نرحب بفخامة الرئيس الأميركي @POTUS في المملكة. ستعزز زيارتكم تعاوننا الاستراتيجي، وستحقق الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم."

وكان ترمب غرد بدوره في وقت سابق السبت قائلاً: "رائع أن أكون في الرياض. أتطلع إلى اجتماعات بعد الظهر والمساء".

ووصل الرئيس الأميركي وزوجته ميلانيا صباح السبت إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، في أول زيارة خارجية له بعد انتخابه رئيساً. واستقبله خادم الحرمين الشريفين، ورافقه إلى مقر إقامته في فندق بالرياض.

ويتوقع أن يشهد بعد ظهر السبت قمة بين الملك سلمان والرئيس ترمب، تليها اجتماعات سعودية أميركية، على أن تعقد قمة عربية إسلامية أميركية الأحد.

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر