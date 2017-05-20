الملك سلمان لترمب: زيارتكم تعزز تعاوننا الاستراتيجي

رحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، السبت، بالرئيس الأميركي، دونالد ترمب. وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: "نرحب بفخامة الرئيس الأميركي @POTUS في المملكة. ستعزز زيارتكم تعاوننا الاستراتيجي، وستحقق الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم."

نرحب بفخامة الرئيس الأمريكي @POTUS في المملكة. ستعزز زيارتكم تعاوننا الإستراتيجي، وستحقق الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) May 20, 2017

وكان ترمب غرد بدوره في وقت سابق السبت قائلاً: "رائع أن أكون في الرياض. أتطلع إلى اجتماعات بعد الظهر والمساء".

Great to be in Riyadh, Saudi Arabia. Looking forward to the afternoon and evening ahead. #POTUSAbroad pic.twitter.com/JJOra0KfyR — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 20, 2017

ووصل الرئيس الأميركي وزوجته ميلانيا صباح السبت إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، في أول زيارة خارجية له بعد انتخابه رئيساً. واستقبله خادم الحرمين الشريفين، ورافقه إلى مقر إقامته في فندق بالرياض.

ويتوقع أن يشهد بعد ظهر السبت قمة بين الملك سلمان والرئيس ترمب، تليها اجتماعات سعودية أميركية، على أن تعقد قمة عربية إسلامية أميركية الأحد.