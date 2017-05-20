الملك سلمان وترمب يؤديان العرضة السعودية في الرياض

أدى الملك سلمان بن عبدالعزيز، السبت، والرئيس الأميركي دونالد ترمب العرضة السعودية خلال زيارته مركز الملك عبد العزيز التاريخي في جنوب الرياض وذلك في ختام اليوم الأول من زيارته للسعودية.

وزار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، برفقة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قصر المربع التاريخي وحضرت زوجة ترمب ميلانيا وابنته ايفانكا وزوجها.

ويعتبر قصر المربع أحد أهم القصور التاريخية في السعودية، ويقع جنوب الرياض.

وأمر الملك الراحل المؤسس عبدالعزيز ببناء قصر المربع عام 1937، ويعد القصر أحد أهم عناصر مركز الملك عبدالعزيز التاريخي الذي تم تأسيسه في منطقة المربع.



