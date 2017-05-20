الملك سلمان وترمب يزوران معرض الفن المعاصر

قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان برفقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا، السبت، بجولة في معرض الفن المعاصر للسعوديين والذي يعبر عن الحوار والتسامح.

وتجول الملك سلمان والرئيس الأميركي في المعرض لمشاهدة اللوحات الفنية.

جاء ذلك قبل بدء القمة السعودية الأميركية في قصر اليمامة في الرياض.

وتستضيف #الرياض ثلاثة مؤتمرات قمة اليوم السبت وغداً الأحد، تحت عنوان "العزم يجمعنا"، "سعودية أميركية، وخليجية أميركية، وعربية إسلامية أميركية".

والقمم الثلاث، برؤية واحدة، وهي: "سوياً نحقق النجاح" تستضيفها الرياض، لتأكيد الالتزام المشترك نحو الأمن العالمي والشراكات الاقتصادية العميقة والتعاون السياسي والثقافي البنّاء تحت شعار العزم يجمعنا.

وستناقش ملفات مهمة على مدى يومين كاملين، أهمها مكافحة #الإرهاب وسبل تعزيز العلاقات الدولية للتصدي له.

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