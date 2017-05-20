خادم الحرمين يستقبل الرئيس ترمب في مطار الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، الرئيس الأميركي دونالد #ترمب في مطار الرياض.

ووصل الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، السبت، إلى مطار الملك خالد الدولي، في أول زيارة خارجية له وصفت بالتاريخية.

وكان #ترمب غادر واشنطن، مساء الجمعة، متوجهاً إلى المملكة العربية #السعودية، للمشاركة في 3 قمم، تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، السبت.

وتستضيف #الرياض ثلاثة مؤتمرات قمة اليوم السبت وغداً الأحد، تحت عنوان "العزم يجمعنا"، "سعودية أميركية، وخليجية أميركية، وعربية إسلامية أميركية".

والقمم الثلاث، برؤية واحدة، وهي: "سوياً نحقق النجاح" تستضيفها الرياض، لتأكيد الالتزام المشترك نحو الأمن العالمي والشراكات الاقتصادية العميقة والتعاون السياسي والثقافي البنّاء تحت شعار العزم يجمعنا.

وستناقش ملفات مهمة على مدى يومين كاملين، أهمها مكافحة #الإرهاب وسبل تعزيز العلاقات الدولية للتصدي له.