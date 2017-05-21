الرياض.. قمتان أميركية خليجية وأخرى عربية إسلامية

تشهد العاصمة السعودية #الرياض، اليوم الأحد، قمتين يشارك بهما #العاهل_السعودي #الملك_سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، الأولى خليجية أميركية، والثانية عربية إسلامية أميركية.

يذكر أن القمة العربية - الإسلامية - الأميركية، والتي تأتي في اليوم الثاني من زيارة ترمب للرياض، هي الأولى من نوعها.

وستبحث القمتان التعاون المشترك مع #الولايات_التحدة، إضافة إلى #محاربة_الإرهاب والتطرف وسبل مواجهة #التدخلات_الإيرانية في المنطقة وقضايا أمنية واقتصادية أخرى.

ولاقت #القمة_العربية_الإسلامية التاريخية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الرياض ترحيباً كبيراً على المستويين العربي والإسلامي، حيث تأتي في ظروف معقدة يمر بها العالم.

ويتطلع المسلمون و #العرب إلى #قمم_الرياض، كنافذة جديدة تؤسس لعلاقات قائمة على التواصل مع #واشنطن، عملت على تنظيمها والدعوة لها جهود حثيثة قام بها #ولي_ولي_العهد_السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان قبل شهرين، وذلك بعد تشكيل #السعودية لتحالفين ناجحين، أحدهما إسلامي وقبله عربي، مهمتهما مرحب بها من قبل واشنطن، فالهدف واحد.. جعل العالم أكثر أمناً وسلاماً، لشعوب أكثر رفاهية.