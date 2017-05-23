بريطانيا: منفذ هجوم مانشستر هو سلمان عبيدي

‏قالت السلطات البريطانية إن منفذ #هجوم_مانشستر هو سلمان عبيدي.

وكان تنظيم "داعش"، أعلن الثلاثاء، مسؤوليته عن الهجوم الدامي الذي استهدف حفلاً موسيقياً في مانشستر، وأسفر عن سقوط 22 قتيلاً وعشرات الإصابات.

وقال التنظيم إن هجوم مانشستر كان بتفجير عبوات ناسفة.

ومن ناحية أخرى، قال مدير المخابرات الوطنية الأميركية، إن واشنطن لم تتحقق بعد من صلة داعش بهجوم مانشستر رغم إعلان التنظيم مسؤوليته عن التفجير.

إلى ذلك، أعلنت الشرطة البريطانية، إلقاء القبض على رجل يبلغ من العمر 23 عاماً، يعتقد أنه على ارتباط بالهجوم.

وأفاد بيان للشرطة أنه "في إطار التحقيق المستمر بشأن هجوم الليلة الماضية (الاثنين) المروع على قاعة "مانشستر أرينا"، ألقينا القبض على رجل يبلغ من العمر 23 عاماً في جنوب مانشستر"، بحسب وكالة فرانس برس.