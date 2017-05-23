ترمب: ملتزم بالعمل لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في كلمة ألقاها أثناء زيارته لإسرائيل، الثلاثاء، على الصلة التي لا تهتز بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وطلب بإيجاد أرضية مشتركة لحل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدا التزام إدارته بتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأكد التزامه بمنع إيران من امتلاك صواريخ نووية.

وأعلنت أن إدراته ستبقى دوما إلى جانب إسرائيل، مشيرا إلى تعرض الإسرائيليين للقمع في فترات تاريخية سابقة.

وحول الهجوم الذي ضرب مانشستر، ليل الاثنين، قال إن عشرات الأبرياء قتلوا ببشاعة وهمجية، وإن الإرهابيين يهددون مواطني العالم

وذكر أن كل الأمم المتحضرة يجب أن تتحد ضد الإرهاب وعقيدة الكراهية.

ودعا كل أصحاب العقائد إلى استلهام قيم التسامح والحوار.

وقال: "أثناء زيارتي للسعودية، طلبت من قيادات المنطقة العربية المشاركة في صنع السلام".

وحث شعوب الشرق الأوسط على إيجاد تفاهمات متبادلة، موضحا أن التغييرات تأتي من الداخل.