ترمب يدين اعتداء مانشستر: ارتكبته مجموعة من الفاشلين

سلسلة من ردود الفعل الدولية نددت بالهجوم الذي شهدته مدينة مانشستر البريطانية، فقد دان الرئيس الأميركي دونالد #ترمب #اعتداء_مانشستر الذي ارتكبته مجموعة من "الفاشلين الأشرار" وفق تعبيره، وذلك خلال الإيجاز الصحافي مع الرئيس الفلسطيني في بيت لحم.

من جانبه دان الرئيس عباس هجوم مانشستر.

وأعرب الرئيس الفرنسي عن صدمته وحزنه الشديد بعد الاعتداء الذي أوقع اثنين وعشرين قتيلا.

بدوره، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الاستعداد لتعزيز مكافحة الإرهاب مع بريطانيا، واصفا الاعتداء بغير الإنساني.

وأعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن حزنها وصدمتها إزاء اعتداء مانشستر.

كما ندد الأردن بالتفجير ووصفه بالإرهابي والبشع الذي يمثل الوجه الحقيقي للإرهاب والتطرف.