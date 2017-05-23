الأمم المتحدة: أدلة على استخدام السارين بهجوم خان شيخون

‏‏ قالت أزومي ناكاميتسو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لنزع الأسلحة الكيمياوية، إن الأدلة تشير لاستخدام غاز السارين في هجوم #خان_شيخون.

وبدأت، الثلاثاء، جلسة مجلس الأمن الدولي في نيويورك حول استخدام الكيمياوي في #سوريا بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا #هجوم_مانشستر في بريطانيا.

‏وقالت ناكاميتسو إن فريق الأمم المتحدة تمكن من تدمير 24 مرفقا كيمياويا في سوريا، بينما لم يتمكن الفريق من الوصول إلى 3 مرافق.

‏وأضافت أن فريق نزع الأسلحة في سوريا لم يتمكن من زيارة مواقع تعرضت لهجمات كيمياوية.

‏كما أكدت أن فريق #نزع_الأسلحة حصل على عينات من موقع هجوم #خان_شيخون.

‏من جانبه، طالب مندوب بوليفيا بتدمير الأسلحة الكيمياوية في #سوريا.