الأمم المتحدة: أدلة على استخدام السارين بهجوم خان شيخون

قالت أزومي ناكاميتسو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لنزع الأسلحة الكيمياوية، إن الأدلة تشير لاستخدام غاز السارين في هجوم #خان_شيخون.
وبدأت، الثلاثاء، جلسة مجلس الأمن الدولي في نيويورك حول استخدام الكيمياوي في #سوريا بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا #هجوم_مانشستر في بريطانيا.
وقالت ناكاميتسو إن فريق الأمم المتحدة تمكن من تدمير 24 مرفقا كيمياويا في سوريا، بينما لم يتمكن الفريق من الوصول إلى 3 مرافق.
وأضافت أن فريق نزع الأسلحة في سوريا لم يتمكن من زيارة مواقع تعرضت لهجمات كيمياوية.
كما أكدت أن فريق #نزع_الأسلحة حصل على عينات من موقع هجوم #خان_شيخون.
من جانبه، طالب مندوب بوليفيا بتدمير الأسلحة الكيمياوية في #سوريا.