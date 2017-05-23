ترمب من بيت لحم: لا بد من قدوم السلام

شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يزور بيت لحم في الضفة الغربية، على مسألة السلام. وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء: " ندعو من بيت لحم لمستقبل آمن، لا بد من قدوم السلام ونحتاج العزيمة لتحقيقه".

وأضاف "سأعمل حتى تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين". كما أشار إلى أنه سيعمل على دعم الاقتصاد الفلسطيني بالتعاون مع عباس".

وتحدث ترمب عن القمم الثلاث في الرياض مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وقال "اجتماع الرياض كان تاريخياً والملك سلمان شديد الحكمة".

وأضاف أن هناك نتائج مرجوة وعظيمة من قمة الرياض".

كما شدد على أن خيار أميركا هو تقديم المساعدة لتوفير مستقبل آمن للفلسطينيين والإسرائيليين والشرق الأوسط كاملاً.

عباس: مشكلتنا مع الإحتلال وليس اليهود

من جهته، أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله مفتاح السلام في العالم. وقال: "أجدد التأكيد على التزامنا بالتعاون معكم من أجل عقد صفقة سلام تاريخية بيننا وبين #إسرائيل ".

إلى ذلك، أضاف أن حل الدولتين على أساس حدود 67، والقرارات الشرعية الدولية هو ما يمهد الطريق لتطبيق مبادرة السلام العربية. وقال: "بالأمس خلال زيارتكم التاريخية للقدس الشرقية المحتلة، رأيتم أن الصراع ليس بين الأديان، بل نحرص على فتح باب الحوار مع الجميع. مشكلتنا الأساس مع الاحتلال والاستيطان وعدم اعتراف إسرائيل بدولة فلسطين".

كما شدد على مواصلة العمل على محاربة الإرهاب في المنطقة والعالم.

وعن #قمة _الرياض ، قال: "أشيد بأهمية القمة العربية الإسلامية الأميركية وما توصلت إليه من مقررات".

كما تطرق إلى مسألة إضراب الأسرى عن الطعام، ومطالبهم العادلة التي دعا إسرائيل إلى الاستجابة لها.