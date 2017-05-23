تيريزا ماي تدين هجوم مانشستر.."اعتداء إرهابي مروع"

دانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الثلاثاء، "الاعتداء الإرهابي المروّع" الذي وقع في #مانشستر مساء الاثنين في حفل موسيقي كانت تحييه المغنية الأميركية #أريانا_غراندي Ariana_Grande# وأدّى إلى مقتل 19 شخصاً وإصابة نحو 50 آخرين.

وقالت ماي "نعمل على كشف كل تفاصيل الحادث، الذي تتعامل الشرطة معه على أنه اعتداء إرهابي مروّع". كما أبدت رئيسة الوزراء البريطانية تعاطفها مع عائلات الضحايا.

وإذا تأكدت فرضية الهجوم الإرهابي، فسيكون أكثر هجمات المتطرفين فتكاً في بريطانيا منذ أن قتل أربعة مسلمين بريطانيين 52 شخصاً في تفجيرات انتحارية استهدفت شبكات النقل في لندن في يوليو/تموز 2005.

وفي حين لم تجزم الشرطة البريطانية بكيفية وقوع التفجير وما إذا كان انتحارياً أو ناجماً عن عبوة ناسفة، قال مسؤولان أميركيان اشترطا عدم الكشف عن اسميهما، بحسب ما أفادت وكالة رويترز إن الدلائل الأولية تشير إلى أن انتحارياً نفذ التفجير الذي وقع في قاعة للحفلات الموسيقية في مانشستر.

