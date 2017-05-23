إغلاق أجواء بروكسل عند وصول طائرة ترمب غداً لقمة الناتو

رفعت السلطات الأمنية في #بروكسل حالة الاستنفار الأمني قبيل انطلاق قمة "الناتو"، التي سيشارك فيها لأول مرة الرئيس الأميركي دونالد #ترمب الأربعاء.

وتعقد القمة بالتزامن مع الاعتداء الإرهابي في مانشستر البريطانية.

وأكدت السلطات البلجيكية قيامها بتعبئة قوات أمنية إضافية من أجل تأمين القمة، وأكد وزير الداخلية يان أن السلطات لم تغير في مستوى التأهب الأمني المتواصل عند الدرجة الثالثة.

وذكرت مصادر بلجيكية أن طائرات أف 16 تابعة للقوات الجوية البلجيكية، قد ترافق طائرة ترمب لدى دخولها الأجواء البلجيكية التي ستغلق لمدة نصف ساعة تقريبا.