أمير قطر يوتر العلاقات مع الإدارة الأميركية ودول الجوار

فتحت قطر النار على دول الجوار مشددة في الوقت نفسه على أهمية العلاقة مع إيران التي اعتبرتها ضمانة لاستقرار المنطقة.

وقال أمير قطر وخلال حفل تخريج دفعة من مجندي الخدمة الوطنية إن قاعدة العُديد مع أنها تمثل حصانة لقطر من أطماع دول مجاورة، إلا أنها هي الفرصة الوحيدة لأمريكا لامتلاك النفوذ العسكري بالمنطقة.

وأضاف: "لا يحق لأحد أن يتهمنا بالإرهاب لأنه صنف #الإخوان_المسلمين جماعة إرهابية، أو رفض دور المقاومة عند حماس وحزب الله"، وطالب #مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين إلى "مراجعة موقفهم المناهض لقطر"، ووقف "سيل #الحملات والاتهامات المتكررة التي لا تخدم العلاقات والمصالح المشتركة"، مؤكداً أن قطر لا تتدخل بشؤون أي دولة، مهما حرمت شعبها من حريته وحقوقه.

وشدد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على أن قطر نجحت في بناء علاقات قوية مع أمريكا وإيران في وقت واحد؛ نظراً لما تمثله إيران من ثقل إقليمي وإسلامي لا يمكن تجاهله، معتبرا انه ليس من الحكمة التصعيد معها.

