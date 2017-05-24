البحرين.. مطلوبون هاجموا قوات الأمن بالقنابل

أعلن قائد الأمن العام في #البحرين طارق الحسن، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي في #المنامة، القبض على عدد كبير من المطلوبين في قضايا خطيرة، مشيرا إلى المطلوبين ألقوا قنابل يدوية تجاه قوات الأمن في الدراز.

وأضاف أن معظم المعتقلين كانوا متحصنين بمنزل #عيسى_قاسم، لافتا إلى أنه تم القبض على 286 شخصا مطلوبا بقضايا إرهابية.

وطالب المسؤول، المواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الأمنية.

وأكد قائد #الأمن_العام التصدي بكل حزم لأي تجمعات غير قانونية، مؤكدا أن العملية الأمنية كان هدفها القبض على مطلوبين للعدالة.

وقالت الداخلية البحرينية إن أغلب المقبوض عليهم كانوا مختبئين بمنزل المدعو #عيسى_قاسم في #الدراز.

وأعلنت عن 5 حالات وفاة في صفوف الخارجين عن القانون في قرية #الدراز.

وقال مسؤول أمني الثلاثاء إن "العملية في الدراز استندت إلى معلومات مخابرات تفيد بأن عدداً من الهاربين، على صلة بأعمال إرهابية خطيرة وبقتل رجل شرطة، مختبئون في القرية"، مضيفا أنه جرى اعتقال 6 أشخاص من منزل قاسم.

وأعلنت وزارة الداخلية أنه "في إطار متابعة العملية الأمنية الجارية في قرية الدراز، قامت قوات الشرطة بانتشار واسع في المنطقة، حيث تصدت لمجموعة إرهابية بادرت بقذف القنابل اليدوية والأسياخ الحديدية، ما استدعى التعامل معهم بموجب الضوابط القانونية المقررة، حيث أصيب عدد من رجال الأمن بإصابات مختلفة.

كما تمكنت القوات من القبض على 50 شخصا من المطلوبين أمنيا والفارين من سجن جو والمحكومين بقضايا إرهابية، من بينهم عدد من الأشخاص لجأوا إلى منزل المدعو عيسى قاسم والكائن في المنطقة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لحماية أهل المنطقة من المجرمين الخطرين الذين اندسوا بينهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن".