التحالف الدولي زاد من غاراته 50% لمكافحة الإرهاب

على صعيد مواجهة الإرهاب ذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" أن التحالف الذي تقوده واشنطن زاد من غاراته بنسبة 50% منذ بداية العام أمر عكسه التقدم الذي أحرزته القوات البرية على حساب داعش في كل من سوريا والعراق



وبحسب بيانات القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية فإن طائرات التحالف ألقت أكثر من 14 ألف صاروخ وقنبلة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع حوالي 9 ألاف العام الماضي.



واعتبر المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الجوية أن توسيع الغارات يُعزى إلى تزايد وتيرة العمليات في كل من العراق وسوريا.



وتأتي هذه الزيادة مع تفويض الرئيس ترمب قادة الميدان مزيدا من السلطة للموافقة على الغارات، لكن تسريع وتيرة الغارات لم يلغ المعايير الصارمة في تنفيذها بحسب القيادة المركزية.



واوضح المتحدث أن حوالي 90٪ من الذخائر المستخدمة تم توجيهها بدقة مشيرا إلى أن حماية المدنيين لا تزال حجر الزاوية في الحملة.



وأضافت الصحيفة أن واشنطن زادت عدد مستشاريها الميدانيين على الأرض ما ساعد في تنسيق الضربات مع القوات المحلية المدعومة أميركيا.



