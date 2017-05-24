الجزائر.. حكومة جديدة برئاسة عبد المجيد تبون

أعلنت الإذاعة الرسمية في #الجزائر، الأربعاء، أن #الرئاسة_الجزائرية شكلت #حكومة جديدة وعينت #عبد_المجيد_تبون رئيسا للوزراء.

وعين الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، تبون، الذي كان يشغل وزيرا للسكن، رئيسا للوزراء ليخلف بذلك الوزير الأول الحالي عبد الملك سلال.

وبحسب مصادر، من المرتقب إحداث تغييرات عميقة على الحكومة الحالية وإدماج عدة وزارات تماشيا والوضع الاقتصادي للبلاد.

ومن المتوقع الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة خلال اليومين المقبلين.

يذكر أن #بوتفليقة قد كلف الوزير الأول #سلال بفتح مشاورات مع عدد من الأحزاب بهدف تشكيل حكومة توافقية، غير أن الأحزاب الإسلامية رفضت المشاركة في هذه الحكومة على غرار " #حركة_مجتمع_السلم ".