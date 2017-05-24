السراج: الدعم الأميركي ساعد ليبيا في محاربة الإرهاب

أكد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج على أن التعاون الاستراتيجي بين ليبيا والولايات المتحدة عزز جهود محاربة الإرهاب.

وقال السراج ان الدعم الأميركي المقدم إلى ليبيا من شأنه تعزيز الاستقرار من خلال القضاء على تنظيم داعش.

من جانب آخر أعربت وزارة الخارجية الروسية عن بالغ قلقها إزاء التصعيد الحاد للتوتر داخل ليبيا في الأيام الأخيرة.

وشبهت الخارجية الروسية الهجوم على قاعدة براك الشاطئ الأحداث بالاستفزاز الممنهج الذي يهدف إلى نسف الاتفاقات التي تم التوصل إليها في أبو ظبي بين قائد الجيش الوطني حفتر ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج.

ودعت موسكو جميع الأطراف الليبية إلى الامتناع عن استخدام القوة، مشددةً على ضرورة حل جميع المسائل الخلافية عن طريق التفاوض، في إطار الحوار الشامل المبني على أساس اتفاق الصخيرات الذي يثبته قرار مجلس الأمن رقم 2259.

هذا وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر أن هجوم براك الشاطىء الدامي قد يرقى إلى جرائم حرب، مجددا الدعوة للعودة إلى الحل السياسي وبناء سلام دائم في جميع أنحاء ليبيا.

