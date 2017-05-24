الملك سلمان لرئيسة حكومة بريطانيا: معكم ضد الإرهاب

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في اتصال هاتفي مع رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، دعم الرياض للندن في مكافحة الإرهاب.

وقال الملك سلمان لرئيسة الحكومة البريطانية: "إمكاناتنا كافة معكم لمواجهة الإرهاب".

وقدم خادم الحرمين الشريفين لرئيسة وزراء بريطانيا خالص التعازي والمواساة في ضحايا ذلك العمل الإرهابي، والأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ومن جانبها، أعربت ماي عن شكرها وامتنانها لخادم الحرمين الشريفين على تعازيه ومواساته، مؤكدة العمل معاً لمواجهة الإرهاب.

يذكر أن هجوماً انتحارياً وقع مساء الاثنين في #حفل_غنائي، كانت تحييه المغنية الأميركية #أريانا غراندي في مدينة #مانشستر شمال إنجلترا، وأدى إلى مقتل 22 قتيلاً بينهم أطفال، وسقوط 59 جريحاً.