الناتو سينضم إلى التحالف الدولي ضد داعش

صرح مصدر دبلوماسي، الأربعاء، بأن حلف شمال الأطلسي (الناتو) سينضم إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، في تلبية لدعوة الرئيس الاميركي دونالد ترمب للحلف بأن يزيد من دوره في محاربة التنظيم المتطرف.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن "سفراء الدول الأعضاء في الحلف اتخذوا القرار للتو، ولكن لا يزال يتعين أن يصادق قادة دول الحلف على القرار رسميا غدا (الخميس)"، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأوصى رؤساء أركان جيوش دول #الحلف_الأطلسي، الأربعاء الماضي، بانضمام الحلف إلى #التحالف_الدولي ضد تنظيم #داعش، وذلك قبل أسبوع من قمة لقادة دول الحلف تعقد في #بروكسل.

وتحض #الولايات_المتحدة، منذ وقت طويل، الناتو على الانضمام إلى التحالف، مع العلم أن كل دولة على حدة من دول الحلف الـ28 تشارك بشكل فردي في التحالف الدولي.

وقال الجنرال بيتر بافيل، الذي يترأس اللجنة العسكرية بالحلف الأطلسي، في مؤتمر صحافي: "بحثنا الأمر مع رؤساء الأركان وتوصيتنا هي أنه يجب أن ينظر حلف الأطلسي في أن يكون عضواً في هذا التحالف الدولي".

وعندما اجتمعت المستشارة الألمانية، أنغيلا #ميركل، الأسبوع الماضي، مع الأمين العام للحلف الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أبدت مرونة إزاء فكرة انضمام الحلف إلى التحالف الدولي رغم أنها كانت تعارض ذلك حتى الآن.