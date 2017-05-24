ليبيا.. اعتقال والد وشقيق مهاجم مانشستر الانتحاري

قال متحدث باسم قوة مكافحة الإرهاب في #ليبيا، اليوم الأربعاء إن الشقيق الأصغر للمفجر الانتحاري الذي قتل 22 شخصا في قاعة حفلات بمدينة #مانشستر الإنجليزية، اعتقل في #طرابلس للاشتباه بصلته بتنظيم #داعش، وإنه كان على علم بالهجوم الانتحاري في لندن.

وفي وقت لاحق، أعلنت قوة مكافحة الإرهاب الليبية عن اعتقال والد المهاجم الانتحاري، رمضان العبيدي.

وأكد مدير مكتب الإعلام بجهاز قوة الردع الخاصة الشيخ أحمد بن سالم، اعتقال شقيق منفذ هجوم مانشستر هاشم رمضان العبيدي الذي ولد عام 1997، يوم أمس الثلاثاء، ونقله على مقار الجهاز التابع لوزارة داخلية حكومة الوفاق.

ولم تتسن معرفة المزيد من التفاصيل حول حياة "هاشم" سوى أنه ناشط في حركة "قلم" التي تشرف عليها خديجة ابن سامي الساعدي، والتي تنشط بجامعة #طرابلس عبر الرابطة الطلابية لإلقاء محاضرات دعوية إسلامية بين طلاب الجامعة، واتهمت المذكورة في عديد المرات بعلاقتها بتجنيد الشباب الفتيات للقتال ضمن #جبهة_النصرة في سوريا.

إلى ذلك، أكدت مصادر مقربة من جهاز #الحرس_الوطني التابع للمؤتمر الوطني العام الذي يترأسه خالد الشريف، أحد أعضاء الجماعة الإسلامية المقاتلة، أن والد المهاجم رمضان العبيدي متواجد بقاعدة الجفرة وسط جنوب البلاد منذ فترة.

وكشفت المصادر أن العبيدي عمل مع القيادات الأمنية التابعة لجهاز الحرس الوطني التي تشرف على أمن سجن الهضبة الذي يتواجد به رموز النظام السابق لفترة، قبل أن يتردد على منطقة الجنوب في الجفرة وسبها في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى صلته بسرايا الدفاع عن بنغازي التي تتخذ من مقار عسكرية بالجنوب الليبي تمركزات لها.

وكوّن خالد الشريف وسامي الساعدي جهاز الحرس الوطني بتكليف من المؤتمر الوطني العام السابق عام 2014 ليضم المجموعات المسلحة الموالية للجماعة الإسلامية المقاتلة التي تتخذ من مباني سجن الهضية مقرا رئيسا لها.